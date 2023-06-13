İran Cumhurbaşkanı Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile bir araya geldi. Reisi, iki ülke ilişkilerini ele almak üzere toplantı salonuna geçti. Ayrıca, Kovid-19 salgını döneminde açılan ve iki ülkenin ticari ittifakının parçası olarak kabul edilen Megasis Süpermarket'e de ziyarette bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez ile bir araya geldi.

Reisi, beraberindeki heyetle başkent Karakas'taki Federal Yasama Sarayı'nda, Rodriguez tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından taraflar, iki ülke ilişkilerini ele almak üzere toplantı salonuna geçti.

Reisi, Kovid-19 salgını döneminde açılan ve iki ülkenin ticari ittifakının parçası olarak kabul edilen Megasis Süpermarket'e de ziyarette bulundu.

Süpermarket, yaptırımlar nedeniyle temel gıda sıkıntısı çeken Venezuela halkına destek amacıyla Temmuz 2020'de Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve İranlı üst düzey yetkililerin katılımıyla açılmıştı.

Yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğündeki süpermarkette, İran'dan ithal edilen gıda ve temizlik malzemeleri satılıyor.

Reisi, dün Miraflores Sarayı'nda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelmiş ve iki ülke arasında çok sayıda anlaşmaya imza atılmıştı.