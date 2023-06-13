İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela'da gençlerle buluştu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla gençlerle buluştu. Liderler, Venezuela'nın direnişini vurgulayarak, ülkeler arasında ticaretin artırılması için uluslararası para birimi doların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da katılımıyla gençlerle buluştu.

Başkent Karakas'taki Teresa Carreno Tiyatrosu'nda düzenlenen "Gençlerle Buluşma" etkinliğine katılan liderler, birer konuşma yaptı.

Reisi, misafirperverliği dolayısıyla Venezuela halkına ve Maduro'ya teşekkür etti.

ABD'nin emperyalist sisteminin tek taraflı baskıcı uygulamalarına rağmen Venezuela'nın dirençli şekilde buna karşı koyduğunu belirten Reisi, halkın dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Reisi, düşmanın direnerek mağlup edilebileceğini savunarak, "Emperyalizmin yol açtığı tüm zorluklara göğüs geren büyük kahraman Venezuela halkına içten saygılarımı sunmak istiyorum. Tecrübelerimiz bize bir halkın nasıl direnebileceğini gösterdi, politik ve sosyal olarak güçlü olmalıyız." ifadesini kullandı.

Uluslararası düzenin adaletsizlik üzerine inşa edildiğine işaret eden Reisi, "Mevcut uluslararası düzen, emperyalizmden yana olan bir düzendir, insan haklarını istismar eden bazı araç ve gereçlere sahipler. Talep ettikleri tek şey, doğal kaynaklarımızı sömürmek ve onlara istediklerini vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, yapay zekanın geliştirilmesi için Karakas merkezli teknoloji ofisi kurulacağını söyleyerek, Venezuela ile önemli yeniliklere imza atacaklarını bildirdi.

Ülkeler arasında ticaretin artırılması için uluslararası para birimi doların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Yeni uluslararası düzenin üçüncü şartı ve mekanizması, ülkelerin kendi ulusal parasıyla ticaret yapması gerekir." dedi.

"25 anlaşmanın imzalandığı harika bir günü geride bıraktık"

Devlet Başkanı Maduro da Reisi'nin ülkesine yaptığı ziyaretle iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiğini dile getirdi.

Dostluk, dayanışma ve kardeşliğin iki ülke arasında sarsılmaz bir güce ulaştığını anlatan Maduro, "Her alanda en az 25 anlaşmanın imzalandığı harika bir günü geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Maduro, İran'ın sağlık, eğitim, teknoloji, sanayi, gıda üretimi, sosyal ve kültürel alanlarda yükselen bir güç olduğunu vurgulayarak, "Gençler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin sözlerine kulak verin. Bu mücadele çaba, mücadele ve disiplinle elde edildi." diye konuştu.