İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov, işbirliğini genişletmeyi değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ikili ilişkiler ile işbirliğini genişletmeyi değerlendirdi. İki ülke yetkilileri ikili görüşmeler sonucunda Reisi ve Berdimuhammedov'un huzurunda 'uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım' alanlarını kapsayan iki işbirliği belgesi ile üç mutabakat zaptı imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ikili ilişkiler ile işbirliğini genişletmeyi değerlendirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Berdimuhammedov ile Reisi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Reisi, "Bu görüşmede iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme iradesinin bir göstergesi olan belgelere imza attık." dedi.

Türkmenistan ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, halihazırdaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını belirten Reisi, "İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler geliştirilebilir ve iki ülkenin sınırı, işbirliği için bir fırsat olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Reisi, Berdimuhammedov'un ziyaretini İran ve Türkmenistan işbirliğinde bir dönüm noktası olarak nitelendirerek enerji, tarım, su, elektrik ve gümrük alanlarında iyi bir işbirliği kurulduğunu ve iki ülkenin ulaşım ve transit taşımacılık alanında yeni kararlar aldığını kaydetti.

İran ile Türkmenistan'ın enerji alanında iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirten Reisi, "Bu alanda gelişmeye kararlıyız. Türkmenistan gezimden sonra gaz takası başladı ve bu işbirliği devam etti. Bu alanda büyük adımlar atılabilir." ifadesini kullandı.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov da iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğinin yapıcı ve iyi düzeyde olduğunu belirterek ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldıklarını dile getirdi.

Türkmenistan'dan İran'a ihracat konusunu görüştüklerini kaydeden Berdimuhammedov, "Başta gaz ve elektrik olmak üzere enerji konusunu ele aldık." diye konuştu.

Berdimuhamedov, "Büyük projelerin hayata geçirilmesi ve ihracat için kara ve deniz yollarının işletmeye alınması konusunda anlaştık" dedi.

İki ülke yetkilileri ikili görüşmeler sonucunda Reisi ve Berdimuhammedov'un huzurunda "uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım" alanlarını kapsayan iki işbirliği belgesi ile üç mutabakat zaptı imzaladı.