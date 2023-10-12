İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman Filistin'deki Durumu Görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin'deki durumu ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarının durdurulması gerekliliği vurgulandı ve İslam dünyasının birliği önemli bir konu olarak ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda Filistin'deki durumu görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Bin Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde, Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği vurgulandı.

İslam dünyasının birliğinin önemine işaret edilen görüşmede, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi, Bin Selman ile görüşmesinde, Filistinliler ve İsrail arasındaki çatışmanın kaynağının Tel Aviv yönetiminin Filistin'e karşı sistematik baskı ve ayrımcılıklarından kaynaklandığını ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan'ın özellikle İslam dünyasıyla ilgili konulardaki ortak inanç ve çıkarlarına vurgu yapan Reisi, "Son gelişmeler, Filistinlilerin hakları dikkate alınmadan hiçbir girişimin sorunu çözemeyeceğini gösterdi. İran ve Suudi Arabistan, mevcut hassas dönemde iki kilit ülke olarak mazlum ve Müslüman Filistin'i desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

Reisi, İslam ülkelerinin bir an önce İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları durdurmak için işbirliği yapması gerektiğini belirterek, "İran ve Suudi Arabistan, Filistinlilerin yasal haklarının sağlanmasına ve siyonist rejimin saldırganlığının ve suçlarının durdurulmasına yardımcı olabilir." dedi. ???????

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in kuşatması ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları "acı" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren ve bu durumun dünyada güvensizliği yoğunlaştırabileceğine dikkati çeken Bin Selman, "Riyad ve Tahran'ın işbirliği çatışmaların bir an önce durdurulmasında ve daha sonra Filistin meselesinde adil bir çözümün bulunmasında etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.