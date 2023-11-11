İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. İki lider, bölgesel ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak işbirliğini artırmaya karar verdiler.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'da Gazze gündemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ardından temaslarını sürdürüyor. Reisi, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Reisi ile Selman görüşmesinde, iki ülke arasında bölgesel ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanarak, ortak işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Ayrıca, iki liderin bölgesel gelişmeleri detaylı bir şekilde ele almak için yakın bir zamanda yeniden bir araya geleceği belirtildi. - TAHRAN