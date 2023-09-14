İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suudi Arabistan'a mesaj gönderdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a 'ikili ilişkilerin güçlendirilmesine' ilişkin mesaj gönderdiği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin mesaj gönderdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, İran'ın Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti, başkent Riyad'daki görüşmelerinde İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suudi Arabistan Kralı bin Abdulaziz ile Velihat Prens bin Selman'a gönderdiği mesajları, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici'ye iletti.

Haberde, mesajların, "ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin farklı alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesine" ilişkin olduğu belirtildi.

Büyükelçi İnayeti ile Bakan Yardımcısı Harici'nin görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ortak maslahata hizmet edecek şekilde güçlendirilmesine dair konuları ele aldığı belirtilen haberde, ayrıca tarafların ortak çıkarlarını ilgilendiren meselelerin de tartışıldığı kaydedildi.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

İranlı Bakan Abdullahiyan, 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti de 3 Eylül'de göreve başlamıştı.