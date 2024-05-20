İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Hayatını Kaybetmesi... ABD ve İsrail'den Henüz Resmi Bir Açıklama Yok

(ANKARA)- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi uluslararası alanda geniş yankı buldu. ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Lübnan ve Suriye'de üç, Pakistan'da bir gün ulusal yas ilan edildi.

Suriye Başkanı Beşar Esad, Raisi'nin ölümü üzerine üç gün ulusal yas ilan etti. Esad, Reisi'nin geçen yılki İran gezisini hatırlatarak, Suriye'nin İran'la stratejik ilişkilerini geliştirmek için Reisi ile çalıştığını söyledi. Esad, İran ile dayanışma mesajı vererek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Lübnan'da da geçici Başbakan Najib Mikati üç gün ulusal yas ilan ederken, Parlemento sözcüsü Nabih Berri kazayla ilgili "'İran ve İslam dünyası bir dizi öncü liderini kaybetmiştir"' dedi.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, İran medyasının Reisi'nin helikopter kazasında ölümünü duyurmasının ardından ülke genelinde bir gün ulusal yas ilan etti. Sharif, X hesabı üzerinden "'Pakistan, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin anısına saygı göstermek ve Kardeş İran'la dayanışmasını göstermek amacıyla bir gün yas boyunca bayrakları yarıya indirecek" dedi.

Abbas'dan dayanışma mesajı...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın vefatı üzerine kardeş İran halkına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyor, Allah'ın merhum Cumhurbaşkanı ve diğerlerine geniş rahmetini bahşetmesini ve ailelerine sabır ve teselli vermesini diliyoruz. Filistin Devleti ve halkının bu büyük acıda İran liderliği ve halkıyla dayanışmasını teyit ediyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dini lider Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında, "Reisi, bütün hayatını vatanına hizmet etmeye adamış olağanüstü bir siyasetçiydi. Reisi, Rusya'nın gerçek dostu olarak ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez katkıda bulundu, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etti. Reisi ile birçok kez görüşme fırsatım oldu ve bu güzel adamı hep hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Nareendra Moodi "çok üzgün ve şokta" olduğunu söyled ve. Reisi'nin İran ve Hindistan'ın ikili ilişkilerine bulunduğu katkının her zaman hatırlanacağını ifade ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin Başkanı Xi Jingping'in Reisi'nin görevini vekaleten yürüten Muhammed Muhbir'e bir mesaj gönderdiğini söyledi. Xi'nin mesajında,"Cumhurbaşkanı Reisi'nin Çin ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu" söylediği belirtildi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmad Aboul Ghei da Reisi'yle birlikte helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden şimdilik açıklama yok...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi Mısır'ın "İran liderliği ve halkı ile dayanışma içerisinde" olduğunu ifade etti ve "Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ölen İran Cumhurbaşkanı ve vefat edenlerin Allah'ın merhametine kavuşmasını diler, ailelerine sabır ve teselli vermesini temenni eder" dedi.

Irak Başbakanı Shia Al Sudani ve IKBY Başkanı Neçivan Barzani de başsağlığı ve dayanışma mesajlarını ilettiler. Bununla birlikte Körfez ülkelerinden BAE Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Reşit, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'dan bir açıklama gelmedi.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Anwar İbrahim, Sri Lanka Başkanı Ranil Wickremesinghe, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshimasa Hayashi ve Venezuela Başkanı Nicola Maduro da helikopter kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajları yayınladılar.

AB'den açıklama...

İtalya başbakanı Georgia Melon da "'İran yetkililerinin kaza söylentilerini doğruladığını görüyorum. İran'ın iç düzeninde bir farklılık görmüyorum. Avrupa ve G7 müttefikleriklerimizle karmaşık bir bölgesel çerçevenin parçası olan olayla ilgili sürekli iletişim halindeyiz. Gelecekteki İran liderliğinin bölgenin istikrarı ve sakinleştirilmesine katkıda bulunmayı istemesini umuyorum" ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell yazılı açıklamasında, İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve hayatını kaybeden diğer İranlı yetkiler için başsağlığı dileklerini iletti ve "AB, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve etkilenen İran vatandaşlarına başsağlığı diler" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da İran İslam Cumhuriyeti'ne "başsağlığı" diledi ve "kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını" ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise X hesabı üzerinden, "AB, Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri bakanı Abdullahiyan ve helikopter kazasında ölen diğerleri için içten başsağlığı dileklerini iletir" dedi.