İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin eşi Venezuela'da konuştu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi First Lady Cemila Alamolhoda, İran ile Venezuelalı kadınlar arasında ortak noktalar olduğunu ve iki ülkenin de aileye büyük önem verdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi First Lady Cemila Alamolhoda, İran ile Venezuelalı kadınlar arasında ortak noktalar olduğunu ve iki ülkenin de aileye büyük önem verdiğini söyledi.

Resmi ziyaret için Venezuela'da bulunan Reisi'nin eşi Alamolhoda'ya Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores eşlik etti.

Liderler arasındaki görüşme trafiğinin tamamlanmasının ardından Alamolhoda, Venezuela merkezli Telesur kanalına konuştu.

Alamolhoda, İran'da kadınların aile için önemini ve sivil hayatta oynadığı role ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kısa süre önce dünyanın dört bir yanından kadınların katılımıyla kongre gerçekleştirdiklerini belirten Alamolhoda, hiçbir aracı olmaksızın doğrudan kadınlara temas eden bir program yapıldığını, kadınları birleştiren ve ortak kavramları öne çıkartan bir kongre yapıldığını söyledi.

Kongre'ye ilişkin kendileriyle ilk iletişime geçen kişinin ise Maduro'nun eşi Cilia Flores olduğunu belirten Alamolhoda, "Kadınların ikinci ziyareti de kadın bilim insanlarının organize ettiği bir sergiydi. Kendi bilimsel buluşlarını satmayı başaran insanlardı. Bu sergiye yaklaşık 1000 kişi katıldı. Tahran'da 80 kadını bir araya getirmeyi başarmıştık ve serginin büyük etkisi oldu, kadınlardan biri icat ettiği 64 tür ilacı tanıttı." ifadesini kullandı.

Alamolhoda, "İran kadınları ile Venezuela kadınları arasındaki benzerlik" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet, açıkçası iki ülke arasında ortak noktalar olduğuna her zaman inanmışımdır, ziyaret vesilesiyle bunun gerçek olduğunun farkına vardım. Venezuelalı kadınların entelektüel kadınlar olduğunu ve bilimsel ağırlıkları olduğunu aynı zamanda aileye büyük önem verdiklerini öğrendiğimde çok mutlu oldum. İnanıyorum ki aramızdaki en önemli ortak noktalardan biri de tam olarak budur. Ne yazık ki düşünce akımları kadınları desteklediği kadar aileyi desteklemiyor." dedi.

İran'daki protestolar esnasında ölen 22 yaşındaki bir kadına yönelik soruya Alamolhoda, "Bu noktaya değindiğiniz için teşekkür ederim. Uluslararası medya aracılığıyla organize edilen bir şiddet var ve bu sürekli olarak tekrarlanıyor. Bütün bu dezenformasyonun kaynağının ABD olduğunu biliyorsunuz. ABD'nin uzun yıllar İran'da bir diktatörlüğü desteklediğini unutmamak gerekir." diye konuştu.

"Bizler bu tür diktatörlüklerin kurbanlarıyız"

Alamolhoda, diktatörlüklerin çok sayıda modeli olduğunu anlatarak, "Siyasi, ekonomik diktatörlük var, bilimsel diktatörlük var, medya diktatörlüğü var. Bizler bu tür diktatörlüklerin kurbanlarıyız. Bu derece diktatörlerin yol açtığı zararları sizler gibi bizler de görüyoruz." şeklinde konuştu.

Aile bütünlüğünün bozulması için 30 yıldır kötü niyetlilerin büyük çabası olduğunu savunan Alamolhoda, "Bugün kültür mirasının en büyük kurbanları kızlarımızdır, vicdanları, bilgileri, inançları, ahde vefaları işgal edilmekte, saldırıya uğramaktadır. Bu medya diktatörlüğü dünyanın her yerinde özellikle İran'da aileyi yok etmeye çalışıyor." yorumunda bulundu.

"Üniversitemin bahçesindeki ağaçlar ABD'den daha yaşlı"

Alamolhoda, İran'ın 15 bin yıllık bir medeniyete sahip olduğunu anımsatarak, "Üniversitemin bahçesindeki ağaçlar ABD'den daha yaşlı bu nedenle biz İranlılar, Amerikalıların başarısız çabalarına gülüyoruz." ifadesini kullandı.

Alamolhoda, İran'daki kadınların önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kültürü koruyabilecek en önemli faktör ailedir. Ülkemiz, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle istila ve savaşlara maruz kaldı fakat bu hadiseler bizi değiştiremedi. Ne tarihimiz, ne dilimiz, ne kültürümüz, ne adetlerimiz değişmedi. Bu özellikle İranlı kadınların ve ailenin direnişinin bir sonucudur."