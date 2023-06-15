İran Cumhurbaşkanı Reisi, Küba'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika turunun son durağı Küba'ya gitti. Reisi, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez tarafından karşılandı. İki ülke arasında biyoteknoloji ürünlerinin transferi, nanoteknoloji, ilaç endüstrisi, gıda güvenliği olmak üzere birçok alanda ikili anlaşmaların olduğu biliniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Latin Amerika turunun son durağı Küba'ya gitti.

Reisi, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez tarafından karşılandı.

Rodriguez, Twitter hesabındaki paylaşımında, Reisi'yi içtenlikle karşıladıklarını belirterek, "Küba ile İran arasında diplomatik ilişkilerin 44'üncü yılını kutluyoruz. Bu resmi ziyaret, ikili ilişkileri güçlendirmeyi sürdürecek ve ortak sektörlerdeki bağları konsolide etmemize olanak sağlayacak." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bugün başkentteki Devrim Meydanı'nda iş forumuna katılacağı bildirildi.

İki ülke arasında biyoteknoloji ürünlerinin transferi, nanoteknoloji, ilaç endüstrisi, gıda güvenliği olmak üzere birçok alanda ikili anlaşmaların olduğu biliniyor.

Reisi, Venezuela ve Nikaragua ziyaretlerinin ardından Latin Amerika turunu Küba ile tamamlayacak.