İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Al Sani ile Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. İki lider arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak programlar hakkında konuşuldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kurban Bayramı vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile Katar Emiri Al Sani arasındaki telefon görüşmesinde iki lider karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede Al Sani'ye İran ile ortak programlar ve anlaşmalar geliştirme çabalarından dolayı teşekkür eden Reisi, İran'ın her zaman Katar ile ilişkilerin genişletilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Reisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası işbirliğini daha da artıracağını ifade etti.

Ülkesinin İran ile ekonomik işbirliğini genişletmeye ve bu ülkeye yatırımı artırmaya hazır olduğunu kaydeden Al Sani ise ilişkilerin geliştirilmesinde yapılan verimli görüşmeler ve istişareler göz önüne alındığında yakın gelecekte iki ülke arasında Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.