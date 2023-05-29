İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Umman ilişkilerinin yatırım aşamasına yükseldiğini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın resmi daveti üzerine gerçekleşen ziyarette İran-Umman ilişkilerinin ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseldiğini belirtti. İki lider, bölgesel işbirliğini genişletmeyi hedefliyor. İki ülke arasında ekonomik işbirliği, serbest ticaret bölgeleri, enerji ve yatırım alanlarını kapsayan 4 işbirliği belgesi imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesi ile Umman arasındaki ilişkinin "ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseldiğini" ifade etti.

İran hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, resmi davet üzerine Tahran'ı ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile başkentteki Sadabad Sarayı'nda bir araya geldi.

Reisi ile Bin Tarık, beraberlerindeki heyetlerle yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel işbirliğini genişletmeye dikkati çekti.

Heyetler arası görüşmede konuşan Reisi, İran ile Umman arasındaki ilişkinin ticari aşamadan yatırım aşamasına yükseldiğini belirterek, "İran ve Umman liderlerinin bölgesel yakınlaşmayı güçlendirmeye yönelik ortak görüş ve yaklaşımları, ikili ve bölgesel alanlarda ilişkileri genişletebilir." diye konuştu.

Reisi, Tahran ve Maskat'ın bölgesel işbirliği, bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulması konularında ortak görüşlere sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, sanayi, ticaret, iletişim, savunma ve güvenlik, kara ve demiryolu hatları, transit ve deniz taşımacılığı, finans ve enerji gibi alanlarda iki ülkenin işbirliği kapasitesini genişletme imkanı olduğuna işaret etti.

Yatırımların arttırılmasına yönelik görüşmelere değinen Reisi, ortak yatırım geliştirme destek fonunun kuruluş sürecinin tamamlanmasına vurgu yaptı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Reisi'nin geçen yıl Umman'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliği seviyesinin önemli ölçüde arttığını ve ticaret hacminin iki katına çıktığını dile getirdi.

Buna rağmen, iki ülkenin kapasiteleri dikkate alındığında, hala arzu edilen seviyeden uzak olduklarını belirten Bin Tarık, hedefe varmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından, İran ve Ummanlı bakan ve üst düzey yetkililer, iki ülke arasında ekonomik işbirliği, serbest ticaret bölgeleri, enerji ve yatırım alanlarını kapsayan 4 işbirliği belgesi imzaladı.