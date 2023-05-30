İran Cumhurbaşkanı Reisi, Erdoğan'ı tebrik etti

İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp, yeniden cumhurbaşkanlı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.