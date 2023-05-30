İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı