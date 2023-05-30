İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya