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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan İran Dünya Haberler

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