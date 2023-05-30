İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Reisi, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya