İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.