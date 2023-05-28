İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti. Seçim sonuçlarının Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğunu belirten Reisi, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.

Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti. ???????