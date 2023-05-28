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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi

Dünya Haberleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, 'Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor' dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, "Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi. Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, "Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor" dedi.

İran ve Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Reisi, "Önümüzdeki yeni dönemde İran ve Türkiye arasında tarihi, kültürel, dini, iyi niyete ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler daha da güçlenecek ve bölgesel gelişmeler bağlamında kurulacak yakın işbirliği, bölgede barış ve istikrarı tesis edecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi İran Dünya Haberler

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