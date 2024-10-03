İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Savaş İstemiyoruz'

ASYA İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran, savaş istemiyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi' öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pezeşkiyan, bölgede barış ve huzurdan yana olduklarını belirterek, "İran savaş istemiyor" dedi.

Pezeşkiyan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması konusunda, İsrail'in kendilerini yanıt vermek zorunda bıraktığını söyleyerek, İran'ın barışın yeniden tesis edilmesi için itidal gösterdiğini ancak İsrail'in bölgede saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a misilleme yapma ihtimaline ilişkin ise "İsrail, karşılık verirse yanıtımız daha sert olur" diye konuştu.