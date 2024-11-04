İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İsrail'in Ateşkesi Kabul Etmesi Durumunda Yanıtımız Değişebilir

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı verecekleri yanıtın ateşkesi kabul etmesi halinde değişebileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. İsrail'e yönelik olası misillemeye ilişkin açıklamada bulunan Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde, bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı" dedi.