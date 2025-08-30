İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Savaş Açıklamaları: 'Savaş İstemiyoruz Ama Korkmuyoruz'

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin İran ile savaş istediğini söyleyerek, "Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden devreye sokma olasılığı ve 'snapback' mekanizmasını uygulama kararıyla ilgili olarak Pezeşkiyan, "Snapback mekanizmasının devreye alınmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Ancak, uluslararası hukuku defalarca ihlal eden bazı Avrupa ülkelerinin bugün bizi nükleer anlaşmaya uymamakla suçlaması tartışmaya açık bir durum. Bu tür ithamları nasıl kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Asıl kaygısının iç meseleler olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Dış tehditler ya da geri çekilmeler beni korkutmuyor; asıl endişem iç çekişmeler, iç çatışmalar ve bazen önemsiz konular yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlıklar. Düşmanlar, tam da bu anlaşmazlıkları fırsat bilerek bekliyor. Meclis'ten ya da devlet televizyonundan yükselen bazı söylemler bu anlaşmazlıkları daha da derinleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve ABD'nin İran'la savaş peşinde olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, "Savaş istemiyoruz, ancak bir saldırı olursa buna güçle karşılık veririz. Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz. Halkımız, savaş çıkması halinde iç dayanışma ve birliğin çok daha güçlü bir şekilde sağlanacağını göstermiştir. Biz çaba gösteriyoruz, ancak ABD ve İsrail, İran'ı bölmeyi ve devirmeyi hedefliyor. Hiçbir İranlı, ülkesinin parçalanmasını ya da teslim olmasını kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "ABD, kaynaklarımızı gasp ederken bize boyun eğdirmek istiyor. Bunu asla yapmayacağız. Amerika'nın aldatıcı yüzünün ardında kötü bir gerçeklik var. Düşman, düşmanlığından vazgeçmeyecek; bu yüzden biz de birliğimizi korumalıyız" yorumunda bulundu.