İran Cumhurbaşkanı Nikaragua'da konuştu: İlişkilerimizi artırmak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Nikaragua'da resmi ziyaretinin ikinci gününde Ulusal Meclis'te milletvekillerine seslendi. Reisi, İran ve Nikaragua'nın ortak düşmanla mücadelede benzer bir tarihi paylaştığını vurgulayarak, iki ülkenin direniş, mücadele ve savunmada halk iradesine saygı duyan bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Nikaragua'da resmi ziyaretinin ikinci gününde Ulusal Meclis'te milletvekillerine seslendi.

İran'ın Nikaragua ile stratejik ve harika bir kardeşlik ilkesine sahip olduğunu belirten Reisi, başta bilim ve teknoloji olmak üzere siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ilişkileri artırmak istediklerini söyledi.

Reisi, ABD emperyalizminin daima Latin Amerika'daki popüler hükümetlere yönelik karşıt bir politika yürüttüğünü ve gayrimeşru taleplerle halkları sömürmeye çalıştığını ifade etti.

Emperyalistlerin adaletten, vicdandan ve halktan korktuğunu dile getiren Reisi, "Çünkü bu fikirler onların çıkarlarına aykırıdır. Egemen ülkelerin hükümetleri ve yasama meclislerinin vicdana, özgürlüğe ve adalet mücadelesine rehberlik etmesi elzemdir." dedi.

Reisi, medya imparatorluğunun bağımsız ülkelerde yaşayan gençlerin isteklerini emperyalizmin çıkarlarıyla uyumlu hale getirmek için plan ve komplolar yaydığını aktardı.

İran ve Nikaragua'nın ortak düşmanla mücadelede benzer bir tarihi paylaştığını vurgulayan Reisi, iki ülkenin direniş, mücadele ve savunmada halk iradesine saygı duyan bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

"Emperyalizm bir zamanlar kendi gücünü dayatmak için ordu yollardı"

Reisi, emperyalistlerin engellemesi nedeniyle Filistin sorununun çözülemediğine işaret ederek, her Filistinlinin oy kullanma ve kendi hükümetini seçme hakkı olduğunu kaydetti.

İran halkının hiçbir emperyalist ve dayatmaya boyun eğmediğini dile getiren Reisi, "Emperyalizm bir zamanlar kendi gücünü dayatmak için ordu yollardı, şimdi ise amacına ulaşmak için ekonomik yaptırımlara başvuruyor." değerlendirmesinde bulundu.