İran Cumhurbaşkanı Küba ziyaretini tamamladı

HAVANA, 16 Haziran (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Küba'ya yaptığı resmi ziyareti Perşembe günü tamamlarken İran ve Küba, zorluklar karşısındaki ortak duruşlarını bir kez daha teyit ederek ikili ilişkileri geliştirme sözü verdi.

Reisi, Küba'nın devrimci lideri Raul Castro ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin her iki ülkeye yönelik yaptırımlarına atıfla, "Küba ve İran'ın içinde bulunduğu koşul ve durumlarda pek çok ortak nokta var" dedi.

Küba Devlet Başkanı İran'ın, en karmaşık küresel konuları rahatlıkla tartışabildiği dost bir ülke olduğunu belirtti. Diaz-Canel, "Venezuela, Nikaragua, Küba ve İran, ABD emperyalizmi ve müttefiklerinin yaptırım, tehdit, ambargo ve müdahalelerine ısrarlı bir dirençle ve kahramanca karşılık veren ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü Küba'ya gelen Reisi, Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'ni gezdi. Reisi ayrıca ikili ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir iş forumuna ve dışişleri, gümrük, telekomünikasyon ve hukuk alanlarındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Reisi'nin resmi ziyareti, yakında 44. yıl dönümü kutlanacak olan ikili ilişkileri geliştirmeye ve karşılıklı çıkarlarımızın bulunduğu sektörlerde ilişkileri artırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Küba'nın devlete ait medya kuruluşu Cubadebate, Reisi'nin Küba ziyaretinin "İran ve Küba arasındaki diplomatik ilişkilerin mükemmelliğini ve iki hükümetin ekonomik ve ticari ilişkileri artırma iradesini" gösterdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 8 Ağustos 1979'da kurulmuştu.

Küba'yı ilk kez ziyaret eden Reisi, Nikaragua ve Venezuela'yı da kapsayan Latin Amerika turunu bu ülkede sonlandırmış oldu.