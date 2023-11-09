İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürmesinin bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade ederek, saldırıların bir an önce durdurulmasını ve kuşatmanın kaldırılarak insani yardımların ulaştırılmasını istediklerini söyledi.

Reisi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Gazze halkının bir aydan uzun süredir İsrail'in ağır bombardımanı altında olduğuna dikkati çeken Reisi, şöyle devam etti:

"4 bin 300'ü çocuk, 2 bin 800'ü kadın 10 binden fazla Filistinlinin katledildiği bir dönemde toplandık. Bu sürede, BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere mevcut uluslararası sistem, Siyonist rejimin bu barbarca saldırıları karşısında yetersiz kaldı, mağlup oldu."

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in okul, üniversite ve hastaneler ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda yüzlerce savunmasız hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatarak, "Bu, rejimin (İsrail'in) saldırgan doğasını gösteriyor ve soykırımın ve insanlığa karşı suçun açık bir örneğidir." dedi.

ABD ve Batılı yönetimlerin İsrail'e verdiği desteğin saldırıların devam etmesine sebep olduğunu savunan Reisi, "Siyonist rejimin çocuk katili ordusu, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin siyasi, mali, silah ve istihbarat desteğiyle savunmasız Filistin halkına karşı savaş makinesini çalışır durumda tutuyor." diye konuştu.

Reisi, "ABD'nin İsrail'in suçlarına ortak olduğunu ve elinin Filistin halkının kanına bulandığını artık tüm dünya tarafından açıkça görüldüğünü" söyledi.

İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Reisi, "Dünyada adalet isteyen tüm özgür insanların bu saldırıların durdurulması için tüm kapasitelerini kullanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İran EİT'in faaliyetlerini destekliyor

EİT'in bölgedeki en geçerli ve olgun ekonomik işbirliği mekanizması olduğunu belirten Reisi, İran'ın EİT'in faaliyetlerini desteklediğini aktardı.

Reisi, gelişmekte olan ülkelerin yeni dünya sisteminin kuruluşunda rol oynama konusunda her zamankinden daha yetenekli olduğunu kaydederek söz konusu ülkeler arasındaki bölgesel ve çok taraflı ekonomik işbirliği ağının da bu konuda yardımcı olabileceğini ifade etti.

Komşuluk ve yakınlaşma politikasını benimsediklerini kaydeden Reisi, bölgesel ve bölge dışı mekanizmalara aktif olarak katılarak güvenliğin sağlanması ve ortak çıkarların oluşturulmasında daha etkin bir rol oynamaya çalıştıklarını söyledi

Afganistan depremi

Reisi, ayrıca ekim ayında Afganistan'ın Herat vilayetinde yaşanan ve 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin Afgan halkının sıkıntılarına bir yenisini eklediğini belirterek ülkesinin insani yardım göndermeye ve diğer ülkelerden gelen yardımları ulaştırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.