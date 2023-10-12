İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarını insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinerek, bu saldırıları insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirdi. Reisi, uluslararası hukuka rağmen bu suçları destekleyenlerin ve ABD'nin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "insanlığa karşı suç" olarak niteledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, yeni öğrenim yılının başlaması dolayısıyla Şiraz Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti.

Konuşmasında İsrail'in saldırılarına değinen Reisi, "Siyonist rejimin Gazze'de yaptıkları insanlığa karşı işlenmiş bir suç örneğidir." dedi.

İsrail güçlerinin kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin acımasızca bir savaş yürüttüğünü dile getiren Reisi, bu suçları işleyenleri uluslararası hukuka rağmen destekleyenlerin ve ABD'nin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.