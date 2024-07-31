İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı. Pezeşkiyan mesajında, "Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarımda taşıyarak gömmek zorundayım" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Bugün sevgili İran, keder ve sevinç ortağı, direniş yolunun daimi ve gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarımda taşıyarak gömmek zorundayım. İran ve Filistin'in iki onurlu milleti arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacak, direniş ve mazlumları savunma yolu her zamankinden daha güçlü bir şekilde takip edilecektir. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü, onurunu ve şerefini savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. Şüphesiz Allah çok merhametlidir" dedi.