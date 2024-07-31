Üye Girişi
Haberler

İran Cumhurbaşkanı İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Pezeşkiyan, Haniye'nin cesur liderliğini ve Filistin direnişine olan bağlılığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı paylaştı. Pezeşkiyan mesajında, "Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarımda taşıyarak gömmek zorundayım" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Bugün sevgili İran, keder ve sevinç ortağı, direniş yolunun daimi ve gururlu yoldaşı, Filistin direnişinin cesur lideri, Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Dün onun muzaffer elini kaldırdım ve bugün onu omuzlarımda taşıyarak gömmek zorundayım. İran ve Filistin'in iki onurlu milleti arasındaki bağ eskisinden daha güçlü olacak, direniş ve mazlumları savunma yolu her zamankinden daha güçlü bir şekilde takip edilecektir. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü, onurunu ve şerefini savunacak ve terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. Şüphesiz Allah çok merhametlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İsmail Haniye Filistin İran Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Bakmadan Geçme

Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title