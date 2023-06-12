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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela ziyaretine başladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela ziyaretine başladı

Dünya Haberleri

Reisi, Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Havalimanı'nda, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından karşılandı. Reisi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Miraflores Sarayı'nda bir araya gelecek ve iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanacak. Reisi'ye dışişleri, petrol, savunma ve sağlık bakanlarının yanı sıra çok sayıda İranlı iş adamı eşlik ediyor. Venezuela temaslarının ardından Reisi'nin Küba ve Nikaragua'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Venezuela ziyaretine başladı.

Reisi, Maiquetia kentindeki Simon Bolivar Havalimanı'nda, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından karşılandı.

Reisi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Miraflores Sarayı'nda bir araya gelecek ve iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanacak.

Reisi'ye dışişleri, petrol, savunma ve sağlık bakanlarının yanı sıra çok sayıda İranlı iş adamı eşlik ediyor.

Venezuela temaslarının ardından Reisi'nin Küba ve Nikaragua'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

İbrahim Reisi Venezuela İran Dünya Haberler

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