İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel uluslararası konuları ele aldı. Liderler, Tahran-Muskat ilişkilerini geliştirme iradesini vurguladı ve işbirliği belgelerinin durumunu değerlendirdi. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Reisi ile Bin Tarık telefonda görüştü.

Görüşmede, Tahran-Muskat ilişkilerini üst seviyelere çıkarma ve geliştirme iradesini vurgulayan liderler, karşılıklı ziyaretlerde imzalanan işbirliği belgelerine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.