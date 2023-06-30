İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti kınadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsveç'te bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan eylemi kınayarak, bu tür hakaretlerin tüm ilahi dinlere ve Müslümanlara zarar verdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemin tüm ilahi dinlere hakaret anlamına geldiğini ve Müslümanların bunu görmezden gelemeyeceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kirman eyaletinde bir açılış töreninde konuşan Reisi, "İnsanlığa kılavuz olarak gelen en değerli ilahi kitaba hakaret ediyorlar. İnsanlığın ve sadece iki milyar Müslüman'ın değil tüm ilahi, semavi ve İbrahimi dinlerin müntesiplerinin de kalpleri yaralanmıştır." dedi.

Kur'an-ı Kerim'e hakareti "ifade özgürlüğü" iddiasıyla savunanlara işaret eden Reisi, şunları kaydetti:

"Gençler bilmeli ki yalan söylüyorlar. İfade ve fikir özgürlüğünden yana değiller, aksine özgürlüğe karşıdırlar ve ifade özgürlüğü kisvesiyle kendi zulümlerini insanlığa empoze etmek istiyorlar. Mukaddesata hakaret edenler kesinlikle özgürlük düşmanıdır."

Reisi, "Sevgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hakaret, bütün ilahi dinlere, insanlığa ve bütün ilahi değerlere hakarettir. İslam dünyası bu hakarete müsamaha gösteremez." ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.