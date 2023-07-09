İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir Dışişleri Bakanı ile işbirliğini görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme konularını görüştü. Reisi, İran'ın ticaret ve ekonomi alanları başta olmak üzere çeşitli konularda Cezayir ile ilişkilerini ilerletme ve iş birliğini genişletmeye yönelik iradesini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme konularını görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Reisi, İran'ın ticaret ve ekonomi alanları başta olmak üzere çeşitli konularda Cezayir ile ilişkilerini ilerletme ve iş birliğini genişletmeye yönelik iradesini dile getirdi.

İran'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda elde ettiği başarılara değinen Reisi, söz konusu deneyimlerini Cezayir ile paylaşamaya hazır olduklarını ifade etti.

Reisi, ayrıca İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf da Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un selamını Reisi'ye ileterek, ülkesinin İran'la ilişkilerini mümkün olan en üst düzeyde genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olması gereken düzeyde olmadığını belirten Attaf, iki ülke cumhurbaşkanlarının çabalarıyla ekonomik ve ticari ilişkilerde değişimler görüleceğini sözlerine ekledi.

Attaf, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşmüş, iki bakan, siyasi ve hizmet vizelerinin karşılıklı kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.