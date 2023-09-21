İran, Cibuti ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararı aldı

İran ve Cibuti, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Cibutili mevkidaşı Mahmud Ali Yusuf, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya geldi. İki ülke, ilişkilerini çıkarları ve idealleri doğrultusunda normalleştirme kararı aldı.

İran, 7 yıl aradan sonra Cibuti ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Cibutili mevkidaşı Mahmud Ali Yusuf, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

İki bakan arasındaki görüşmenin ardından İran ve Cibuti'nin, diplomatik ilişkilerini iki ulusun çıkarları ve idealleri doğrultusunda normalleştirme kararı aldığı belirtildi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin Ocak 2016'da kesilmesinin ardından Doğu Afrika ülkesi Cibuti de İran ile ilişkilerini koparmıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke, kısa süre önce karşılıklı şekilde büyükelçilerini atayarak ilişkilerini yeniden başlatmıştı.