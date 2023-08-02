İran Çevre Kurumu Başkanı: Taliban İran'a yeterli miktarda su bırakmıyor

İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selaceke, Taliban yönetiminin İran'a yılda 850 milyon litre su bırakması gerekirken şimdiye kadar bunun çok azına izin verdiğini söyledi. Selaceke, Afganistan'daki barajların doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu ileri sürdü.

İran Çevre Kurumu Başkanı Ali Selaceke, Taliban yönetiminin İran'a yılda 850 milyon litre su bırakması gerekirken şimdiye kadar bunun çok azına izin verdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, kabine toplantısının ardından basına açıklamada bulunan Selaceke, ülkesinin su hakkını vermediği gerekçesiyle Afganistan'daki Taliban yönetimini eleştirdi.

İranlı yetkili, "Afganistan'ı yönetenler Herirud Su Tahliye Anlaşması'nı kabul etmekten söz etseler de pratikte 850 milyon litre su yerine sadece 15 milyon litre su salındı." dedi.

Konuyla ilgili toplantı çağrılarının karşılık bulmadığını dile getiren Selaceke, Afganistan'daki barajların doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu ileri sürdü.

Selaceke, Taliban yönetiminden İran'ın su hakkını Kemal Han Barajı ve Herirud Nehri'nden bırakmalarını beklediklerini ifade etti.