İran, BRICS'e Üye Oldu

İran devleti resmi sosyal medya hesabından bugün BRICS üyeliği hakkında açıklama yaptı. İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, BRICS görüşmelerine katılmak için Güney Afrika'ya gitti.

İran devleti resmi sosyal medya hesabından bugün BRICS üyeliği hakkında "İran İslam Cumhuriyeti BRICS'e üye oldu. Küresel gelişen ekonomiler grubuna kalıcı üyelik, İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor" açıklaması yapıldı.

Öte yandan İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, bugün BRICS görüşmelerine katılmak için Güney Afrika'nın Pretorya kentine geldi.