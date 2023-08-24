İran, BRICS'e Üye Olarak Kabul Edildi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin BRICS'e üye olarak kabul edilmesinin çok taraflılığı güçlendireceğini söyledi. Abdullahiyan, İran'ın BRICS üyeliğine ilişkin X sosyal medya platformu hesabından açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası alanda çok taraflılığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reisi ile Çin Devlet Başkanı Şi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Çin arasındaki mevcut anlaşmalara değinen Reisi, anlaşmaların iki ülke arasındaki "25 yıllık stratejik iş birliği" çerçevesinde uygulanmasının önemini vurguladı.

Reisi, ülkesinin BRICS'e üyeliğinin ABD'nin tek taraflılığına karşı muhalefet de dahil olmak üzere topluluğun politikalarını güçlendirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi ise İran'ın BRICS'e üye olarak davet edilmesinden dolayı Reisi'yi tebrik ederek, çok taraflılığın gelişmesini sağlamak amacıyla Çin'in BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda İran ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

BRICS, 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet etti

İsmini üye ülkelerin İngilizcedeki adlarının baş harflerinden alan BRICS, üyeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in 2009'da düzenlenen ilk zirvede temellerini attığı topluluk, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla son halini aldı.

BRICS İş Konseyinin raporuna göre, üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 56 trilyon doları geçiyor ve küresel hasılanın yüzde 31,5'ini oluşturuyor. Buna göre bu oranın 2030'a gelindiğinde yüzde 50'ye ulaşması öngörülüyor.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde bugün, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiği açıklanmıştı. Alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı 1 Ocak 2024'te 11'e yükselecek.