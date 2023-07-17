İran, Bolivya'nın savunma taleplerini karşılamaya hazır

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

TAHRAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile Pazar günü başkent Tahran'da yaptığı görüşmede, ülkesinin Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

Resmi haber ajansı IRNA, Aştiyani'nin, "Savunma alanında ikili ilişkilerin ilerletilmesinin, Bolivya hükümetinin caydırıcı gücünün artmasını sağlayacağını düşünüyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Aştiyani, İran ve Bolivya'nın, emelleri bağımsız devletleri zayıflatarak yenmek olan ortak düşmanlara sahip olduklarını ifade etti.

Aguilar ise özgürlüklerini güvence altına alma yönünde çaba gösteren ülkelerin, farklı biçim ve yollarla birlik olmaları gerektiğine işaret etti.

Bolivyalı bakan, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, güvenlik, savunma ve bilim alanlarında İran ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.