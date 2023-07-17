Üye Girişi
Haberler

İran, Bolivya'nın savunma taleplerini karşılamaya hazır

Dünya Haberleri

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

TAHRAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Edmundo Novillo Aguilar ile Pazar günü başkent Tahran'da yaptığı görüşmede, ülkesinin Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

Resmi haber ajansı IRNA, Aştiyani'nin, "Savunma alanında ikili ilişkilerin ilerletilmesinin, Bolivya hükümetinin caydırıcı gücünün artmasını sağlayacağını düşünüyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Aştiyani, İran ve Bolivya'nın, emelleri bağımsız devletleri zayıflatarak yenmek olan ortak düşmanlara sahip olduklarını ifade etti.

Aguilar ise özgürlüklerini güvence altına alma yönünde çaba gösteren ülkelerin, farklı biçim ve yollarla birlik olmaları gerektiğine işaret etti.

Bolivyalı bakan, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, güvenlik, savunma ve bilim alanlarında İran ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Bolivya Tahran İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title