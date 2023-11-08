İran BM'ye mektup gönderdi: İddiaları reddediyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Irak ve Suriye'de ABD üslerini hedef alan saldırılarda İran'ın rolü olmadığını belirterek, konuya ilişkin suçlamaları reddetti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Irak ve Suriye'de ABD üslerini hedef alan saldırılara ilişkin bir mektup gönderdi. Erivani, mektubunda bölgede ABD üslerine yönelik saldırıların arkasında İran olduğuna dair suçlamaların "asılsız" olduğunu belirterek, "İran'a yönelik suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'deki ABD üslerini hedef alan hiçbir saldırı veya eyleme katılmamıştır. Elbette ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıdır ve bu ülkedeki işgalini sürdürmektedir. ABD, Suriye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden bu işgalini durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının Şam yönetiminin resmi daveti üzerine olduğunu vurgulayan Erivani, "İran olarak Suriye'deki varlığımız bu ülkenin daveti üzerine ve terörle mücadele içindir. Bir kez daha bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin bozulmaması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

"Bu saldırıların İran ile hiçbir ilgisi yok"

İran, daha önce de ABD'nin Irak ve Suriye'deki askeri üslerine yönelik saldırıların arkasında olmadığını duyurmuştu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ABD'nin bölgede yürüttüğü politikalar ve İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle üslerinin hedef alındığını belirterek, "Bu saldırılar ABD'nin politikalarının doğal bir sonucu. Eylemlerinin cevapsız kalmayacağını bilmeliler. Dolayısıyla asıl suçlu olarak her yerde hedef alınabilirler ama bu saldırıların İran ile hiçbir ilgisi yok" şeklinde konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Irak ve Suriye'de İran'a yakın gruplar tarafından ABD askeri üslerine insansız hava araçları ve karadan karaya atılan füzeler ile saldırılar gerçekleştiriliyor. ABD yönetimi saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusunda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan iki ayrı tesise 27 Ekim'de hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. - TAHRAN