İran, BM Üyelerine Uluslararası Hukuka Uymaları İçin Çağrıda Bulundu

İran, BM Üyelerine Uluslararası Hukuka Uymaları İçin Çağrıda Bulundu
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM'ye üye devletlere uluslararası hukuka ve kolektif güvenliğe ilişkin harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Bekayi, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM'ye üye tüm devletlere çağrıda bulunarak, "Hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran- İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, İsrail'in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere, eğer BM Antlaşması'na, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin meskun mahalleri ve İsfahan ile diğer bölgelerdeki barışçıl nükleer tesisleri hedef aldığını belirten Bekayi, bunun uluslararası hukuku ve normları ihlal ettiğini kaydetti. Savaşı başlatanın İsrail olduğunun altını çizen Bekayi, İsrail'in sivilleri hedef aldığını bildirdi.

ABD'nin İsrail konusundaki yaklaşımına da değinen Bekayi, ABD yönetimi ve ABD'li yetkililerin İsrail'in saldırganlığının suç ortağı olduğuna dair hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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