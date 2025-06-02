İran, BBC Farsça Çalışanlarına Yönelik Tacizleri Artırıyor

İran, BBC Farsça Çalışanlarına Yönelik Tacizleri Artırıyor
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BBC Farsça Servisi'nin Londra'daki çalışanları ve İran'daki yakınlarına yönelik keyfi gözaltı ve diğer yıldırıcı uygulamalarda ciddi bir artış yaşanıyor. BBC Genel Müdürü, İran hükümetiyle ilişkili aktörlerden kaynaklanan güvenlik tehditlerine dikkat çekiyor ve medya özgürlüğüne yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguluyor.

BBC Farsça Servisi'nin Londra'daki çalışanları ve onların İran'daki yakınlarına yönelik tacizlerde büyük bir artış yaşanıyor.

Son aylarda, BBC Farsça çalışanlarının İran'daki yakınlarına yönelik keyfi gözaltı, seyahat yasağı, pasaport iptali ve mal varlığına el koyma gibi yıldırıcı uygulamalarda artış gözlemlendi.

BBC konuyla ilgili açıklamasında " İran yetkilileri tarafından organize edilen bu sindirme kampanyası, her zamankinden daha yaygın ve yoğun bir hal aldı" ifadelerini kullandı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie "BBC Farsça çalışanlarına yönelik, İran hükümetiyle ilişkili aktörlerden kaynaklanan güvenlik tehditlerinin yanı sıra son dönemde İran içindeki ailelerine yönelik çok sayıda taciz vakasına da tanık olduk" dedi.

Davie yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran makamlarını bu sindirme kampanyasına derhal son vermeye ve gazetecilere yönelik tehdit, şiddet ve psikolojik tacizi durdurmaya çağırıyoruz.

"Bu taciz, medya özgürlüğüne ve insan haklarına yönelik doğrudan bir saldırıdır ve derhal durdurulmalıdır."

BBC konu hakkında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörlüğü'ne yeni bir şikayette bulunmak için de dosya hazırlıyor.

BBC Farsça'nın yanı sıra Farsça yayın yapan diğer medya kuruluşları ve çalışanlar da sık sık hedef alınıyor.

Geçen yıl Iran International'ın bir sunucusu Londra'da .

BBC
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