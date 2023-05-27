İran Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tekneye El Koydu

İran, Basra Körfezi açıklarında 215 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduğunu duyurdu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.