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İran Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tekneye El Koydu

İran Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Tekneye El Koydu

Dünya Haberleri

İran, Basra Körfezi açıklarında 215 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduğunu duyurdu. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İran, Basra Körfezi açıklarında 215 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Buşehr eyaleti Sınır Muhafız Komutanı Albay Yedullah Şerefi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şerefi, Basra Körfezi'ne komşu Buşehr eyaletinin Kengan Limanı yakınlarında 215 bin litre kaçak mazot taşıyan teknenin yakalandığını belirtti.

Söz konusu teknenin komşu ülkelere kaçak yollarla nakletmek üzere balıkçı tekneleri ve ticari gemilerden mazot aldığını kaydeden Şerefi olayla ilgisi bulunan 9 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Dünya

Basra Körfezi Albay İran Dünya Haberler

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