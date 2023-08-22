İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemiyi El Koydu

İran, Basra Körfezi'nde 100 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el koyduğunu ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi'nde 100 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el koyduğunu ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran, Basra Körfezi açıklarında 100 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı ifade edilen bir gemiye el koydu. Hürmüzgan Sınır Muhafızları Komutanı Bahadır İsmaili yaptığı açıklamada, söz konusu gemiye Sınır Muhafızları'nın düzenlediği operasyon sonucu el koyulduğunu ve gemide bulunan 5 mürettebatın da gözaltına alındığını ifade etti. Geminin kime ait olduğuna ve mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi paylaşmayan İsmaili, gözaltına alınanların ilgili makamlara teslim edildiğini aktardı. - TAHRAN