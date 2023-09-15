İran, Basra Körfezi'nde Kaçak Akaryakıt Taşıyan 2 Gemiyi El Koydu
İran, Basra Körfezi'nde Panama ve Tanzanya bayraklı 2 petrol tankerine kaçak akaryakıt taşıdıkları gerekçesiyle el koydu. El konulan gemilerde 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 yabancı gemiye el koyduğunu duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Muhammed Şerif Şir Ali, Basra Körfezi'nde Panama ve Tanzanya bayraklı 2 petrol tankerine kaçak akaryakıt taşıdıkları gerekçesiyle el koyduklarını söyledi.
İranlı komutan, el konulan gemilerde 1,5 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini ifade etti.
Gemilerdeki toplam 37 kişilik mürettebatın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini aktaran Şir Ali, mürettebatın uyrukları hakkında bilgi vermedi.