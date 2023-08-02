İran, Basra Körfezi'nde Askeri Tatbikat Başlattı

İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile egemenlik konusunda anlaşmazlık yaşanan adalar çevresinde askeri tatbikat başlattı. Tatbikatta gelişmiş yapay zekaya sahip insansız hava araçları ve 600 kilometre menzilli füzeler kullanıldı. Amacı, Devrim Muhafızları Ordusunun adaları korumak için sahip olduğu yetkiyi ve savunma hazırlığını göstermekti.

İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile egemenlik konusunda anlaşmazlık yaşanan adalar çevresinde askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki "adaların savunulması" için Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve üst düzey komutanların katılımıyla geniş çaplı tatbikat düzenledi.

Tatbikatta "gelişmiş yapay zekaya sahip insansız hava araçlarının ve 600 kilometre menzilli füzelerin kullanıldığı" aktarıldı.

Binlerce askerin yanı sıra 30 din adamının da katıldığı tatbikatın, "Devrim Muhafızları Ordusunun adaları korumak için sahip olduğu yetkisini ve savunma hazırlığını göstermeyi" amaçladığı kaydedildi.

Tatbikat sırasında konuşan Tümgeneral Selami, "Fars (Basra) Körfezi adaları, İran ulusunun onurudur ve bizler bu gayretli ulusun çocukları olarak onurumuzu savunmakla yükümlüyüz. Basra Körfezi güvenli ise bu güvenliğin meyvelerinden tüm ülkeler yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ile BAE arasındaki adalar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adaları, topraklarının bir parçası olarak kabul eden ve üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Söz konusu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışılamayacağını savunan İran, Aralık 2022'de Çin'e, temmuz ayında da Rusya'ya üç ada hakkında BAE'nin tezlerini savunan değerlendirmelere destek verdikleri nedeniyle tepki göstermişti.