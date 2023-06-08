İran, balistik füze programı suçlamalarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkenin balistik füze programının BMGK kararına aykırı olduğuna dair suçlamaları reddetti. Kenani, İran'ın füze faaliyetlerinin savunma amaçlı ve uluslararası hukuk temelinde tamamen meşru olduğunu belirtti. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın hipersonik füze geliştirdiği açıklamalarını 'müdahaleci' olarak niteleyen Kenani, İran'ın tamamen hukuki olan meşru savunma yetenekleri konusunda görüş bildirme hakkı olmadığını savundu.

İran, balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğuna dair bazı Batılı ülkelerden yöneltilen suçlamaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, " İran'ın füze faaliyetleri, konvansiyonel, savunma amaçlı ve uluslararası hukuk temelinde tamamen meşrudur." ifadelerini kullandı.

Kenani, İran'ın geliştirdiği hipersonik füze hakkında ABD ve bazı Avrupa ülkelerden gelen açıklamaları "müdahaleci" olarak niteledi.

İranlı Sözcü, "Nükleer denemeler, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimi ve nükleer füzelere ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uluslararası yükümlülüklerini ihlal etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ve bölgesel ve uluslararası meselelerde yıkıcı bir rol oynayan bu ülkelerin İran'ın tamamen hukuki olan meşru savunma yetenekleri konusunda görüş bildirme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

İran, 6 Haziran'da "Fettah" adı verilen ülkenin ilk hipersonik balistik füzesini başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle duyurmuştu. Devlet televizyonunda füzenin fırlatıldığı ana ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'ın hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurmasını kaygıyla karşıladıklarını bildirmişti.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

BMGK tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen ancak şu anda yürürlükte olmayan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı karar İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı yapıyor. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.