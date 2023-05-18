İran, Azerbaycan'da gözaltına alınan kişilerle bağlantısının olmadığını iddia etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan'da darbe ve suikast hazırlığında bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle herhangi bir resmi veya gayriresmi bağlantılarının olmadığını söyledi.

İran, Azerbaycan'da darbe ve suikast hazırlığında bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle bir bağlantısı olmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'da gözaltına alınan kişiler ile İran arasında herhangi bir resmi veya gayriresmi bağlantı olmadığını iddia etti.

Azerbaycan ile İran halkı arasında duygusal, tarihi, dini ve hatta akrabalık ilişkileri olduğunu ifade eden Kenani, "Azerbaycan hükümetinin bu konuyu asılsız suçlamalarla bir güvenlik sorunu haline getirdiğini" öne sürdü.

Suçlu ve kanunları çiğneyen kişilere karşı harekete geçmenin tüm devletlerin doğal hakkı olduğunu belirten Kenani, "İran'la bağlantılı olduğu iddiasıyla çok sayıda vatandaşın tutuklanması ve hapsedilmesi duyulmamış ve kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından 16 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Azerbaycan'da İran istihbaratıyla irtibatlı oldukları ve ülkede darbe hazırlığında bulundukları öne sürülen kişilerin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirilmişti.