İran, Avrupa ülkelerinin silah ambargosunu yürürlükte tutma kararını kınadı

İran, E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya göre 18 Ekim'de kaldırılması öngörülen silah ambargosunu yürürlükte tutma kararını 'yasa dışı ve provokatif' olarak nitelendirdi.

İran, E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya göre 18 Ekim'de kaldırılması öngörülen silah ambargosunu yürürlükte tutma kararını "yasa dışı ve provokatif" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " İran, Avrupa Birliği ve 3 Avrupa ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (nükleer anlaşma) sekizinci yılında yükümlülüklerini yerine getirmeme kararının yasa dışı ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Şüphesiz İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal eden AB, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin bu yasa dışı ve provokatif eylemine uygun şekilde yanıt verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 Eylül'de başlayan UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın hazırladığı ortak metinde, " İran'ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmada taahhüt edilen unsurları ihlal etmeyi sürdürdüğü" ifade edilmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, dün, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu kapsamda 2015 İran nükleer anlaşması uyarınca 18 Ekim'de sona ermesi gereken İran'a yönelik balistik füze yaptırımlarını sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İran, ABD yaptırımları sonrasında anlaşmadaki taahhütlerini durdurdu

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastı sonrasında Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

İran, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmanın taraflarının anlaşmadaki yükümlülüklerine geri dönmesi halinde nükleer programını 2015'teki anlaşmada belirlenen noktaya döndüreceğini belirtiyor.