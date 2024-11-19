İran, Avrupa'nın Yaptırımlarını Kınadı ve İsrail'e Saldırı Planlarını Açıkladı

(ANKARA) - İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaların "gerçeği yansıtmadığını", Avrupa'nın, İran Devletine ait denizcilik şirketine ve diğer kuruluşlara yönelik yaptırımlarını kınadı. İran'ın israil'e karşı üçüncü büyük saldırı gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei, bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin bu bahaneyle İran'a karşı yaptırım uygulama eylemleri tamamen haksızdır ve herhangi bir meşruiyet, yasal dayanak ya da mantıksal temelden yoksundur" dedi.

AB ve İngiltere, İran'a yönelik cezai mali tedbirlerini genişleterek, "İran yapımı insansız hava araçları (İHA), füzeler ve ilgili teknoloji ve bileşenlerin transferi" için gemi ve liman kullanımını hedef aldı. Yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hattı'nın (IRISL) varlıklarının dondurulmasını da içeriyordu.

"Tüm yaptırımların İranlıların temel hak ve çıkarlarını etkiliyor"

Baghaei, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, "Rusya'ya İran yapımı balistik füze ihraç edilmediğini kabul ettiğini" söyledi. Zelensky, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, İran'ın Rusya'ya henüz balistik füze teslim etmediğini, ancak olası teslimatlar konusunda "derinlemesine görüşmeler" yürüttüğünü öne sürmüştü.

İran'ın Rusya topraklarında patlayıcı yüklü Shahed insansız hava araçlarının üretimine lisans verdiğini öne sürmüş; Tahran ise, bu suçlamayı reddetmişti. Buna göre, teslim edilmesi halinde "Fath-360 kısa menzilli balistik füzelerin" potansiyel olarak Ukrayna cephesinde konuşlandırılabileceği ve Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırısını daha iyi yönetmesine yardımcı olabileceği savuruldu.

Baghaei, ayrıca geçen ay İran havayollarının Avrupa'da çıkışını kesen yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm yaptırımların, "İranlıların temel hak ve çıkarlarını etkilediğini" vurguladı.

İran, İsrail'e karşı üçüncü büyük saldırı düzenleyebilir

Öte yandan, İsrail'in ekim ayında İran'a düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Tahran'ın İsrail'e karşı üçüncü büyük saldırıyı düzenleyeceğini açıklamasıyla, İran ve Batı arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, askeri komutanlar ve personelden oluşan bir toplantıda, "savaşı engelleyen şeyin savaşa tam güçle hazırlanmak olduğunu" söyledi.

Araghchi, bugün sosyal medya üzerinden yayınlanan konuşmasında, "Tehditler savuran düşmanlar karşı taraftan zayıflık bekliyor, herhangi bir zayıflık görürlerse bundan faydalanacaklardır. Bu nedenle savaş zamanlarında güçlü durmak zorunludur" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed Cevad Zarif de dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere doğrudan hitap etmek üzere dün İngilizce bir video yayınladı. Zarif, "Tarihin yanlış tarafında duran Netanyahu ve rejimi, İsrail'in Batılı destekçileriyle birlikte, bölgede bir ölüm ve yıkım makinesini serbest bırakarak, 10 binden fazlası çocuk olmak üzere 50 binden fazla sivili öldüren bir soykırım kampanyasında katliama ve insanlığa karşı suçlara neden oldular" diye konuştu.