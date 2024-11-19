Üye Girişi
Haberler

İran, Avrupa'nın Yaptırımlarını Kınadı ve İsrail'e Saldırı Planlarını Açıkladı

İran, Avrupa'nın Yaptırımlarını Kınadı ve İsrail'e Saldırı Planlarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddialarını reddederek Avrupa'nın yaptırımlarını haksız buldu. Ayrıca, İsrail'e karşı üçüncü büyük saldırıyı düzenleme planları üzerine gerilim yükseliyor.

(ANKARA) - İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaların "gerçeği yansıtmadığını", Avrupa'nın, İran Devletine ait denizcilik şirketine ve diğer kuruluşlara yönelik yaptırımlarını kınadı. İran'ın israil'e karşı üçüncü büyük saldırı gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei, bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin bu bahaneyle İran'a karşı yaptırım uygulama eylemleri tamamen haksızdır ve herhangi bir meşruiyet, yasal dayanak ya da mantıksal temelden yoksundur" dedi.

AB ve İngiltere, İran'a yönelik cezai mali tedbirlerini genişleterek, "İran yapımı insansız hava araçları (İHA), füzeler ve ilgili teknoloji ve bileşenlerin transferi" için gemi ve liman kullanımını hedef aldı. Yaptırımlar, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Hattı'nın (IRISL) varlıklarının dondurulmasını da içeriyordu.

"Tüm yaptırımların İranlıların temel hak ve çıkarlarını etkiliyor"

Baghaei, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin, "Rusya'ya İran yapımı balistik füze ihraç edilmediğini kabul ettiğini" söyledi. Zelensky, ekim ayı sonunda yaptığı açıklamada, İran'ın Rusya'ya henüz balistik füze teslim etmediğini, ancak olası teslimatlar konusunda "derinlemesine görüşmeler" yürüttüğünü öne sürmüştü.

İran'ın Rusya topraklarında patlayıcı yüklü Shahed insansız hava araçlarının üretimine lisans verdiğini öne sürmüş; Tahran ise, bu suçlamayı reddetmişti. Buna göre, teslim edilmesi halinde "Fath-360 kısa menzilli balistik füzelerin" potansiyel olarak Ukrayna cephesinde konuşlandırılabileceği ve Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırısını daha iyi yönetmesine yardımcı olabileceği savuruldu.

Baghaei, ayrıca geçen ay İran havayollarının Avrupa'da çıkışını kesen yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm yaptırımların, "İranlıların temel hak ve çıkarlarını etkilediğini" vurguladı.

İran, İsrail'e karşı üçüncü büyük saldırı düzenleyebilir

Öte yandan, İsrail'in ekim ayında İran'a düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Tahran'ın İsrail'e karşı üçüncü büyük saldırıyı düzenleyeceğini açıklamasıyla, İran ve Batı arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, askeri komutanlar ve personelden oluşan bir toplantıda, "savaşı engelleyen şeyin savaşa tam güçle hazırlanmak olduğunu" söyledi.

Araghchi, bugün sosyal medya üzerinden yayınlanan konuşmasında, "Tehditler savuran düşmanlar karşı taraftan zayıflık bekliyor, herhangi bir zayıflık görürlerse bundan faydalanacaklardır. Bu nedenle savaş zamanlarında güçlü durmak zorunludur" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhammed Cevad Zarif de dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere doğrudan hitap etmek üzere dün İngilizce bir video yayınladı. Zarif, "Tarihin yanlış tarafında duran Netanyahu ve rejimi, İsrail'in Batılı destekçileriyle birlikte, bölgede bir ölüm ve yıkım makinesini serbest bırakarak, 10 binden fazlası çocuk olmak üzere 50 binden fazla sivili öldüren bir soykırım kampanyasında katliama ve insanlığa karşı suçlara neden oldular" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Torreira Galatasaray'dan gidecek mi? TP Petrol satıldı mı, kim aldı? TP Petrol sahibi kim oldu? Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Kasım Ödemiş, Selçuk, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Araban 19-20 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Kasım Etimesgut, Kazan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.