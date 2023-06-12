İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Zor şartlarda karmaşık nükleer teknolojiler geliştiriyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin zor şartlar altında ve düşmanların tehdit ve yaptırımlarının sürdüğü bir ortamda "karmaşık" nükleer teknolojiler geliştirdiğini belirtti. İslami, İran'ın nükleer teknolojiyi "barışçıl kullandığına" değinerek, hükümetin nükleer elektrik ve radyofarmasötik üretimi artırmayı amaçladığını belirtti.

TAHRAN, 12 Haziran (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zor şartlar altında ve düşmanların tehdit ve yaptırımlarının sürdüğü bir ortamda "karmaşık" nükleer teknolojiler geliştirdiğini belirtti.

İslami, Pazar günü İran'ın devlete ait radyo kanalı Radio Goftogoo ile söyleşisinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Yetkili, İranlı gençlerin ve bilim insanlarının, yabancıların kapasitelerine bağımlı kalmaksızın kendi adanmışlıklarından güç alarak önemli nükleer başarılar elde ettiklerini vurguladı.

İslami, İran'ın nükleer teknolojiyi "barışçıl kullandığına" değinerek, hükümetin nükleer elektrik ve radyofarmasötik üretimi artırmayı amaçladığını belirtti.

Yetkili, İran'ın radyofarmasötik üretimini en az altı kat artırmayı planladığını kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Tahran merkezli Ettelaat gazetesinde Cumartesi günü yayımlanan söyleşisinde İran'ın uranyum zenginleştirmesini yüksek saflık düzeyine çıkarmasının, yaptırımları kaldırma amaçlı olduğunu belirtti.

Temmuz 2015'te dünyadaki çeşitli güçlerle resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olan nükleer anlaşmayı imzalayan İran, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına bir takım kısıtlamalar getirmeyi kabul etmişti. Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarını tekrar uygulamaya koydu. Bu durum İran'ın, parlamentosunda kabul edilen yasalar ışığında nükleer taahhütlerinin bir kısmından vazgeçmesine neden oldu.

Söz konusu yasa, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından denetlenmesini kısıtlama ve ülkenin nükleer programının JCPOA kapsamında belirlenen çerçeveyi aşarak geliştirilmesini hızlandırma yönünde hükümete yetki veriyordu.

JCPOA'nın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakereler Nisan 2021'de Viyana'da başladı. Ağustos 2022'de yapılan son müzakere turundan sonra da herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.