İran, askeri sevkiyat haberlerini yalanladı
İran'ın Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıldığına dair haberleri yalanladı. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyatın mükerrer ve uydurma olduğu belirtildi.
İran'ın Bakü Büyükelçiliği, ordunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yaptığına yönelik haberleri yalanladı.
İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin internet sitesinde konuya ilişkin açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin kuzeybatı sınır bölgesine (Azerbaycan-Ermenistan) askeri sevkiyat yapıldığına dair görüntüler mükerrer ve uydurmadır. Bakü Büyükelçiliği, söz konusu bölgeye sevkiyatı kesinlikle yalanlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İran'daki bazı medya kuruluşları, sınıra askeri sevkiyata dair görüntüler paylaşmış, söz konusu sevkiyatın kuzeybatıda Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu bölgeye yapıldığını iddia etmişti.
Haberlere ilişkin daha sonra yapılan düzeltmelerde ise bahsi geçen sevkiyatın Irak sınırına yapıldığı kaydedilmişti.