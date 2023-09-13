İran, askeri sevkiyat haberlerini yalanladı

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıldığına dair haberleri yalanladı. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyatın mükerrer ve uydurma olduğu belirtildi.