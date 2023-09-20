İran, Almanya, İngiltere ve Fransa diplomatları New York'ta bir araya geldi

İran, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan diplomatların ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından diplomatlarla görüştüğünü duyurdu.

Bakıri, "Daha önceki görüşmelerin ardından New York'ta Fransa, Almanya ve İngiltere (Dışişleri Bakanlığının) siyasi direktörleriyle bir araya geldim. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler (nükleer görüşmeler) dahil olmak üzere her iki tarafı da ilgilendiren bir dizi konuyu tartıştık." ifadelerini kullandı.