İran, Almanya, İngiltere ve Fransa diplomatları BAE'de bir araya geldi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Abu Dabi'de nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından diplomatlarla görüştüğünü duyurdu. İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin devam ettiği iddiaları sürerken, İran'ın Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

İran, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan diplomatların Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) bir araya geldiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret için gittiği Abu Dabi'de nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından diplomatlarla görüştüğünü duyurdu.

Bakıri, "Bölgesel ve bölge dışı taraflarla yapılan diplomatik istişarelerin ardından Abu Dabi'de Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Bir dizi konuyu ve karşılıklı endişeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

İranlı diplomatın içeriğine ilişkin bilgi vermediği görüşmenin, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin haberlerin arttığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği iddiası

Son günlerde İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin devam ettiğine dair haberler medyada yer bulmuş ve görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ifade edilmişti. Bu doğrultuda İran ve ABD'nin, Tahran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında petrol satışına izin verilmesini öngören "geçici bir anlaşmaya" yaklaştığı iddia edilmişti.

İran ve ABD tarafından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda, "geçici bir anlaşmanın" gündemde olmadığı belirtilmiş ancak müzakerelerin yapılıp yapılmadığına dair bilgi verilmemişti. İran, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) yerine geçecek herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi, 8 Haziran'da ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberde, İran ve ABD'nin, Tahran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında petrol satışına izin verilmesini öngören "geçici bir anlaşmaya" yaklaştığını iddia etmişti.

Haberde, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani ile Beyaz Saray'ın İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in ABD'de birkaç kez bir araya geldiği ve görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği aktarılmıştı.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'ın Irak'ta dondurulan yaklaşık 10 milyar dolar olduğu söylenen varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların 10 Haziran'da serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Son olarak dün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ile dolaylı görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.