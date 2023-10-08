İran, Afganistan'daki deprem bölgesine yardım gönderdi

İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı, Afganistan'daki deprem bölgesine 10 kurtarma ekibi ve çeşitli ekipmanlar gönderdi. Yardım paketi arasında çadır, yatak, battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda bulunuyor.

İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, ülkesinin Afganistan'daki deprem bölgesine 10 kurtarma ekibi ve çeşitli ekipmanlar gönderdiğini söyledi.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına göre Mahmudi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Mahmudi, ambulans ve kamyonet gibi araçların yanı sıra Afganistan'a 10 kurtarma timi, 500 çadır, 1000 yatak, 4 bin battaniye, mutfak malzemeleri ve gıda yardımı gönderildiğini aktardı.

Acil yardım çağrısı

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre dün, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, bugün yaptığı açıklamada, dün meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını söylemişti.