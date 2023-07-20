İran, ABD'yi ve petrolü boşaltmayan şirketleri sorumlu tutacak

İran, ABD tarafından el konulan ve Texas'a çekilen tankerdeki petrolün boşaltılmasına yardım etmeyen şirketleri sorumlu tutacağını açıkladı. ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle zaman zaman İran'a ait tankerlere el koyduğu ve İran'ın da misilleme eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi.

İran, yaklaşık 800 bin varil petrol taşıyan ve yaptırım gerekçesiyle ABD tarafından el konularak Texas'a çekilen tankerdeki petrolün boşaltılmasına yardım edecek şirketleri olaydan sorumlu tutacağını açıkladı.

İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, İran petrolünü taşırken ABD tarafından yaptırım gerekçesiyle el konulan "Suez Rajan" tankerine değindi.

Tengsiri, "Artık vurkaç dönemi sona ermiştir. ABD'yi sorumlu tuttuğumuz gibi gemideki petrolümüzü boşaltmak isteyen herhangi bir şirketi de sorumlu tutacağımızı vurguluyoruz." dedi.

Bu arada Wall Street Journal gazetesi de "Suez Rajan"ın hala Texas kıyılarında bekletildiğini ve Amerikalı petrol şirketlerinin İran'ın Basra Körfezi ve çevresinde kendilerine ait gemilere yönelik misilleme eylemlerinden endişelendikleri için petrolü boşaltmaya yanaşmadığını yazdı.

İran ile ABD arasında tanker krizleri

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satmaya çalışıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine "denizcilik kurallarına uymadığı" gerekçesiyle müdahale ediyor.

İran'a ait 800 bin varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankerine nisan sonlarında Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konularak Texas kıyılarına çekilmişti. İran da 27 Nisan'da Marshall Adaları bandıralı Amerikan enerji şirketi Chevron tarafından işletilen "Advantage Sweet" adlı bir petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koymuştu.

İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tankere bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla "uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle" el konulduğu ifade edilmişti.

İran güçleri 3 Mayıs'ta da "Niovi" adlı Panama bandıralı bir petrol tankerine Hürmüz Boğazı yakınlarında el koymuştu.

ABD güçleri 5 Haziran'da İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri "Richmond Voyager" olmak üzere iki petrol tankerine, ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve girişimin engellendiğini açıklamıştı.

İran ise Chevron tarafından işletilen "Richmond Voyager" adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından hakkında el koyma kararı çıkarıldığını duyurmuştu.